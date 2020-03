Ook kleinere ziekenhuizen klaar voor Coronapiek

Er zijn nu 30 bedden voor coronapatiënten en die liggen nagenoeg allemaal vol. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt lagen vanmorgen niet alleen ouderen, ook veertigers en mensen jonger dan 30 belanden in het ziekenhuis. Valérie Van Damme, longarts Sint-Andriesziekenhuis Tielt: “Ik denk dat ze meestal binnenkomen in een tweede fase. Als de kortademigheid prominent wordt. In het begin is dat niet zo, in het begin is er vooral spierpijn en koorts. Ze komen pas binnen als klachten met de adem op de voorgrond treden en dat is meestal wat later.”

In Tielt zijn ze klaar voor de aangekondigde piek van besmettingen en extra coronapatiënten. Morgen komen er nog een 30 bedden bij en de capaciteit kan nog uitgebreid worden. Ook dokters en verpleegkundigen hebben zich volledig gereorganiseerd.