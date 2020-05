Ook Knokke-Heist heeft een strandplan klaar voor deze zomer. Er komt geen strandpas, al zal je in de meeste strandbars wel een bedje moeten reserveren.

De kustgemeente heeft meer dan 10 kilometer strand en zal het aantal badgasten niet beperken zoals in Blankenberge. De politie zal er op toezien dat alle strandbezoekers voldoende afstand houden. Voor de strandbars is het wachten op groen licht van de Veiligheidsraad. Eerst zal je een bedje kunnen huren, later zal je pas drank kunnen kopen op strand.