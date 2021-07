Ook Knokke-Heist loopt onder water

Dat was vanochtend vooral het geval in Nieuwpoort, maar nadien hebben de buien ook Knokke-Heist bereikt en was daar ook sprake van wateroverlast. Onder meer in de Lippenslaan, de Kustlaan en aan het Verweeplein. Ook in de Dumortierlaan, daar liep een schoenenwinkel onder. Er stond water in de kelder en in de winkel zelf. Ook een kledingwinkel is getroffen. (Lees verder onder de foto's)

De hulpverleningszone 1 kreeg zowat 160 oproepen binnen. Op sommige plaatsen viel er 70 liter regen per vierkante meter.

"Maar het water trok even snel weg als het gekomen was. Eigenlijk was er door de vele regen op weinig tijd een korte overbelasting van de riolen. Na het openen van enkele deksels loste het probleem zichzelf op de meeste plaatsen op", zegt burgemeester Piet De Grote.

Over het westen van #België en het zuidwesten van #Nederland komt de buiencarrousel opnieuw stevig op gang. Lokaal zijn de #buien fors met opnieuw kans op #wateroverlast en #onweer. Meld uw #weer via de hashtag #nwbnlx. pic.twitter.com/hyyjDLVW7J — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) July 26, 2021

Beeld aan de Belgische kust, na het zuidoosten van de Benelux komt nu ook het westen van #België aan de beurt met #wateroverlast... pic.twitter.com/eYDdNql092 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) July 26, 2021

In #Knokke-Heist viel op korte tijd maar liefst 72 mm regen. #Wateroverlast kon ook daar niet vermeden worden. #onweer

© Vincent Opstal pic.twitter.com/62uswVcOiW — Ward Bruggeman (@MeteoWard) July 26, 2021

Lees ook: