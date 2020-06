Ook in Kortrijk wordt opgeroepen tot een ‘Black Lives Matter’-betoging maandagavond. Maar alle samenscholingen zijn nog steeds verboden, zegt burgemeester Van Quickenborne.

Vincent Van Quickenborne: "Onze lijn is duidelijk. Alle samenscholingen en dus betogingen zijn verboden. We zullen dit dus niet toelaten. De politie houdt een oogje in het zeil en staat paraat. Mensen hoeven zich niet ongerust te maken. Geen Brusselse toestanden hier."

Net als in Brugge riep Vlaams Belang Kortrijk eerder vandaag op om de manifestatie te verbieden.

