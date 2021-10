Ook Kortrijkse jongeren hebben nu eigen OverKophuis voor mentaal welzijn

In Kortrijk is het OverKophuis in de Groeningestraat geopend. Daar staat het mentale welzijn van jongeren centraal.

Een OverKophuis is een toegankelijke plek waar jongeren terecht kunnen om er wat rond te hangen en samen iets te doen, maar vooral ook om een luisterend oor te vinden bij elkaar en bij professionele medewerkers. Het gaat om een samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg, het (jeugd)welzijnswerk en de lokale overheid. Wanneer er nood is aan verdere therapeutische hulp wordt gezorgd voor een vlotte toegang naar de verschillende partnerorganisaties die werken rond het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Dit op vraag en op maat van de jongere zelf.

Bevraging

Uit de bevraging 'Oe ist?' eind 2020 waarin gepeild werd naar het naar het welbevinden van de jongeren in coronatijden gaf bijna de helft van de deelnemers aan dat ze zich minder goed voelden. 12,4% gaf aan zich echt niet goed in zijn vel te voelen. Een belangrijk signaal, want de helft van de mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen zich immers tegen de leeftijd van 14 jaar, drie kwart tegen de leeftijd van 25 jaar.

Uit de bevraging kwamen heel wat voorstellen, niet in het minst gericht op meer ontmoeting onder leeftijdsgenoten en een plaats om je hart te kunnen luchten. De komende drie jaar trekt de Vlaamse overheid via het Agentschap Opgroeien 100.000 euro subsidies per jaar uit voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Stad Kortrijk staat in voor de werkingskosten en het gebouw van het Kortrijkse OverKophuis.