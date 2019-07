Ook Kortrijkzanen voortaan op de deelstep

In Kortrijk start een proefproject met deelsteps van het bedrijf Circ (voordien Flash) in het centrum van de stad.

Op 15 strategische locaties zullen 50 elektrische deelsteps geplaatst worden. Via een app op de smartphone kunnen gebruikers kijken waar de tweewielers zich bevinden en kunnen ze ontgrendeld worden. Het ontgrendelen kost 1 euro, per gereden minuut komt daar 15 eurocent bij. Het gaat om een tijdelijk proefproject van enkele maanden. Tegen het einde van dit jaar wil de stad in zee gaan met een vaste aanbieder.

Go en No-Go zones

Gebruikers zullen de step voorlopig niet overal mogen gebruiken, dat mag enkel binnen de kleine ring. Na de evaluatie van het proefproject is het de bedoeling de zone uit te breiden naar belangrijke locaties buiten het centrum, zoals ’t Hoge. Specifieke zones binnen het centrum worden ook no-go zones waar met de step niet zal kunnen gereden worden. Het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om met de steps op bus- en treinperrons te rijden.

Veiligheid

In het winkel- wandelgebied mag maximaal 10 km/u gereden worden met de steps in plaats van een maximale snelheid van 18 km/u. Schepen Axel Weydts: “We raden de gebruiker van de step sterk aan om een helm te gebruiken bij de verplaatsingen met de elektrische deelsteps.”

Kortrijk is lang niet de eerste gemeente bij ons waar de deelsteps worden aangeboden. Dat gebeurt al in Roeselare, Oostende en De Haan.

