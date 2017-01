Ook landbouwers roeren zich in stadiondossier

Niet alleen in de politiek is er protest van Groen, ook milieubewegingen en de boeren vrezen voor het verlies van groen en open ruimte, en dienen bezwaar in. Zo zouden er onder meer 250 percelen in de omgeving van het stadion worden onteigend.

Voor landbouwer Paul Van De Vijver is dat slecht nieuws. Na twee generaties dreigt zijn bedrijf te verdwijnen. “We hebben altijd wel het gevoel gehad dat het er eens van zou komen, maar het is manier waarop men het ganse gebied van 100 hectare inneemt. Ik heb gevoel dat een groot deel verkwist wordt aan buffers en parkings".

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 10 februari. Tot dan kunnen tegenstanders van de huidige plannen bezwaar indienen. Blauwzwart wil in 2020 in het nieuwe stadion spelen.