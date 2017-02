Dat blijkt uit extra gegevens die Telenet naar aanleiding van de zaak-Bracke heeft vrijgegeven. Daaruit blijkt dat Leterme in 2011 aan Telenet 8.000 euro factureerde. Leterme zit op vandaag nog steeds in de adviesraad van Telenet. Doorheen de jaren streek hij in totaal 55.000 euro op. Daarmee is hij lang niet de best betaalde politicus waarop Telenet een beroep deed. Patrick Dewael stuurde facturen voor 82.000 euro, Siegfried Bracke voor 66.000 euro en Peter Vanvelthoven 62.000 euro.