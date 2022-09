Ook maatwerkbedrijven voelen energiecrisis

Dat u en ik, maar ook de bedrijven de energiecrisis voelen in de portemonnee, dat weten we. En ook de sociale economie heeft het moeilijk, zoals maatwerkbedrijf Waak in Kuurne.

Tim Vannieuwenhuyse, Waak: "Waak is eigenlijk een bedrijf net als alle andere, de stijgende kosten gaan we hoe dan ook een stuk moeten doorrekenen aan onze klanten."

Maar als maatwerkbedrijf willen ze ook bewust hun rol als werkgever vervullen. Het helpt hen bij het aanvragen van bepaalde premies. Dat moet vaak digitaal, en daar hebben sommigen het moeilijk mee. "Bijvoorbeeld een mazoutpremie, dat lijkt eenvoudig, maar voor onze medewerkers is dat vaak complex. Het aanvragen van een jobbonus moet digitaal gebeuren, dat doen wij voor hen, zodat ze het geld van de overheid waar ze recht op hebben ook effectief krijgen." (lees verder onder de foto)

Ondertussen maakt ook Waak de oefening: investeren in zuinig licht, kijken waar nog warmte valt te recupereren en nagaan welke investering even kan wachten. "We moeten accepteren dat een deel van de kost zal gedragen worden door de gezinnen, door de bedrijven. Het zal niet allemaal van de overheid moeten komen. Maar ik hoop dat er een sense of emergency is, dat de overheid ziet wat we al allemaal doen, en er een pijler van maakt om het draaglijk te maken."

De vooruitzichten hier zijn -zoals overal- ondertussen wat onzeker, maar op dit moment draait de productie bij Waak nog altijd op volle toeren.