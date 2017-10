Ook Nieuw-Zeelandse plechtigheden op Tyne Cot

Exact honderd jaar geleden lieten bijna 1.000 Nieuw-Zeelanders het leven in de Slag van Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onder meer de Britse prins William woonde de ceremonie, samen met 2.000 genodigden en geïnteresseerden, bij.

De plechtigheid begon met de intrede van de een Maori-delegatie die zorgde voor een ijzingwekkende sfeer op de begraafplaats. Ze werden gevolgd door de Britse prins William en de Belgische prinses Astrid. Die namen na het gebed kort het woord. Prinses Astrid benadrukte vooral dat ze deze herdenkingsperiode belangrijk vindt, zodat de jeugd bewust wordt gemaakt van de gruwel van Eerste Wereldoorlog. Maar ze uitte ook haar dankbaarheid aan Nieuw-Zeeland en verwees kort naar Albert I die ook aan het front aanwezig was.

"Ik was nog niet geboren toen hij stierf en ik was nog jong toen koningin Elizabeth overleed, maar ik had heel graag met hen gepraat over de oorlog, over de loopgraven, over het opzetten van medische posten. Nu zijn we blij dat België, op het slagveld van Europa, zoveel vredevolle pelgrims kan ontvangen", aldus de prinses.

Prins William

Ook prins William nam het woord. "Het is nog geen tien weken geleden dat ik hier was met mijn vader en mijn vrouw. Ieder bezoek brengt een diepere appreciatie voor de gebeurtenissen hier. Voor de naties die hier samen stonden om de waarden die we vandaag delen, te verdedigen. Voor de mannen en vrouwen, vanuit alle hoeken van de wereld, die hier gesmeten werden op een slagveld in de meest weerzinwekkende omstandigheden. Al te vaak spreekt met over de gewone mannen en vrouwen, maar er was niets gewoons aan hun dienst of opoffering. We kunnen nooit begrijpen wat hier is gebeurd, maar we kunnen wel herdenken", zei prins William.

Zoals de traditie het wil werden er kransen neergelegd, waarop de Last Post volgde. Na afloop werd er nog een klein monument onthuld. Die "Centenary Plinthe" is een gedenkplaat om de ceremonie blijvend te herinneren. Daarna brachten ze nog een bezoek aan het bezoekerscentrum, waar het verhaal van de Derde slag bij Ieper werd geduid. De Britse kroonprins nam daarna ruim de tijd om in gesprek te gaan met enkele Nieuw-Zeelandse jongeren.

Lees ook