Ook olifant Fahim treurt om gestorven speelkameraad

De faculteit dierengeneeskunde van de Universiteit Gent zal onderzoeken waaraan de olifant Tunga gisteren in Bellewaerde overleden is.

Het dier stierf heel onverwacht en was nog maar 13 jaar, terwijl Aziatische olifanten 60 jaar kunnen worden. Het personeel van het pretpark reageert erg aangeslagen op het overlijden. De Ugent nam gisteren stalen van alle organen en nam ook enkele lichaamsdelen mee voor verder onderzoek. Alles wijst op een bacteriële of virale infectie, waar Aziatische olifanten gevoelig voor zijn.

Speelkameraad Fahim



De overblijvende olifant Fahim treurt intussen en wordt door de verzorgers extra verwend. Olifanten hebben een goed geheugen, hij weet volgens zijn verzorgers maar al te goed wat er met zijn speelkameraad gebeurd is. Kristof Louagie – Marketing Manager Bellewaerde: "Hij was erbij toen Tunga ziek werd en stierf. Hij heeft al snuffelend afscheid genomen. Hij heeft dat dus kunnen plaatsen dat zijn vriend er niet meer is. Maar olifanten kunnen niet alleen zijn. We zullen dus snel kijken om een nieuwe te halen."

Het is de Europese overkoepelende organisatie voor dierentuinen EAZA die zal nagaan waar er zich een geschikte olifant bevindt, en wanneer die Fahim gezelschap mag komen houden.