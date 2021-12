Daarvoor leverde de stad een omgevingsvergunning. De keten heeft zijn oog laten vallen op een site langs de Torhoutsesteenweg, waar voordien Garage Stoops was gevestigd.

Het restaurantgebouw met drive-in wordt opgetrokken in eigentijdse en duurzame gevelmaterialen. Op de site is heel wat groen voorzien. De komst van Burger King moet ook zorgen voor extra tewerkstelling. De opening is voorzien in 2022.