Ook Oostende laat raamverkoop toe tot heropening horeca

Met de paasvakantie en het lenteweer in zicht, heeft Stad Oostende beslist om raamverkoop bij de lokale handelaars toe te laten, en dat tot de heropening van de horeca. In de meeste andere kustgemeentes, onder meer De Haan en Blankenberge, zijn gelijkaardige regelingen getroffen.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo mag er geen alcohol worden verkocht; dat is enkel toegelaten bij meeneemmaaltijden die ingepakt zijn en niet ter plaatse geconsumeerd worden. De raamverkoop moet bovendien op een coronaveilige en nette manier verlopen. Daarom moeten uitbaters steeds voldoende vuilnisbakken ter beschikking stellen zodat de raamverkoop niet voor extra zwerfvuil zorgt. Om samenscholingen te vermijden, vraagt de stad ten slotte aan de uitbaters om zelf een duidelijke wachtrij met voldoende afstand te organiseren.

De handelszaken mogen ook hun sanitair ter beschikking stellen van hun klanten, onder strikte hygiënische voorschriften en met aandacht voor de geldende coronamaatregelen.

Tommelein reageert

Burgemeester Bart Tommelein ziet er de voordelen van in: "Zo zorgen we voor meer spreiding over de stad: inwoners en bezoekers - die sowieso aanwezig zijn in de paasvakantie en in zonnige weekends - kunnen op meerder plaatsen terecht om iets te eten of te drinken. Anderzijds geven we onze horeca de kans om extra inkomsten te genereren.

