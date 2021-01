Ook op eerste dag van het jaar blijven coronacijfers dalen

Tussen 22 en 28 december werden elke dag gemiddeld 1.701 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 31 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In totaal zijn nu al 646.496 besmettingen in ons land vastgesteld. In dezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 74,4 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, een daling met 16 procent. Het aantal sterfgevallen sinds het uitbreken van de pandemie staat nu op 19.528.

Tussen 25 en 31 december zijn er dagelijks gemiddeld 145 mensen nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat gemiddelde ligt een vijfde lager dan in de zeven dagen ervoor. Momenteel zijn er nog 2.191 mensen in het ziekenhuis, van wie 494 (-4 procent) op intensieve zorg. Omgekeerd konden 1.093 anderen het ziekenhuis verlaten.

De incidentie - het aantal bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners - van 15 tot 28 december bedraagt 253,2 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners (-11 procent), terwijl het reproductiegetal daalt tot 0,881. De positiviteitsratio voor België bleef stabiel op 7 procent.

Tussen 22 en 28 december vonden dagelijks gemiddeld 29.022 screeningtests plaats. Een daling van 25 procent in vergelijking met de bijna 34.000 die de vorige week werden uitgevoerd en ver van de meer dan 50.000 dagelijkse tests die half december worden uitgevoerd. Een fenomeen dat ongetwijfeld verband houdt met vakantieperiode.



West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.