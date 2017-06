Ook oppompverbod in Brugse- en Leiebekken

In het Brugse bekken en het Leiebekken mag ook geen water meer opgepompt worden, tenzij in de Leie zelf en in bevaarbare kanalen, en pas na melding aan Waterwegen en Zeekanaal.

Dat hebben de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen beslist.

Vanmorgen was het alvast nog erg druk aan het kanaal Roeselare-Leie, omdat veel boeren vreesden voor een volledig verbod. Dat komt er dus niet.

Brandgevaar

De gouverneurs waarschuwen ook voor brandgevaar in beide provincies. Er is een verhoogd brandrisico in de natuurdomeinen. Stoken van vuur is niet meer toegelaten en er is de vraag naar verhoogde waakzaamheid. Bij detectie van brand is het advies om onmiddellijk de zone te verlaten en de hulpdiensten te verwittigen.