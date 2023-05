Ook ouders van opgesloten Bruggeling Tanguy Taller schreeuwen om hulp

Na de inspanningen die de regering deed om de Belg Olivier Vandecasteele vrij te krijgen uit een cel in Iran, met succes, vragen ook de ouders van Tanguy Taller uit Brugge, die al vier jaar opgesloten zit in een cel in Cambodja, om hulp.

Taller werd tot levenslang veroordeeld voor drugssmokkel, maar volgens zijn ouders is hij onschuldig. Ze wijzen erop dat hij veroordeeld werd op basis van één verklaring, die achteraf werd ingetrokken. "Hij kreeg een "schijnproces" waarbij alle rechtsregels aan de laars werden gelapt en hij een "zware symboolstraf" krijgt voor een drugsdelict dat hij niet beging", luidt het in een persbericht van de moeder en meevader.

De verhalen over de mensonterende omstandigheden waarin Vandecasteele zat opgesloten, gaan volgens de ouders ook op voor hun zoon. "Tanguy moet al 56 maanden op een betonblok slapen, in een overvolle rumoerige cel waar het licht nooit uitgaat en in een drukkende hitte die soms haast ondraaglijk is".

Ze hopen dat Buitenlandse Zaken evenveel inspanningen zak doen om hem te proberen vrij te krijgen. Bij Buitenlandse Zaken bevestigt men het dossier-Taller op te volgen. Details over de precieze stand van zaken kon de woordvoerder zondag niet geven, maar eerder klonk het wel al dat er "zowel lokaal als in Brussel demarches op hoog niveau plaatsvinden" om Belgische gedetineerden in Cambodja zoals Tanguy naar ons land te krijgen.

Buitenlandse Zaken behandelt tussen de 450 à 500 dossiers van Belgen in een buitenlandse cel, zo staat nog op de website van de FOD Justitie.

Lees ook: