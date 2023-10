Ook overnemer voor Delhaize in Blankenberge

De directie van Delhaize heeft een derde reeks winkels aangekondigd die zullen overgaan naar zelfstandige uitbaters. Eén ervan is de Delhaize in Blankenberge.

Het gaat deze keer om negentien winkels, wat de teller op 51 van de 128 winkels brengt. Delhaize gaf in een persbericht ook de namen van de overnemers vrij.

Gespreide overnameplanning

Een opvallende naam is die van de familie van actrice en radiopresentatrice Kim Van Oncen. Zij nemen de winkel in Ekeren over. Van Oncen baat met haar broer al een AD Delhaize uit in Putte-Kapellen en kondigde een nieuwe winkel aan in Essen.

Kort na de aankondiging van de franchiseringsplannen van Delhaize had Van Oncen haar bedenkingen geuit. "Ik stel me de vraag of dit het probleem oplost, of het gewoon verschuift naar de nieuwe zelfstandigen", zei ze toen aan Het Nieuwsblad. Later bleek ze toch te overwegen een winkel over te nemen.

Negen van de negentien overnemers hebben al een of meerdere Delhaize-winkels, vijf overnemers zijn voormalige medewerkers van de supermarktketen en vijf zijn nieuw. Volgens Delhaize loopt "de gespreide overnameplanning zoals voorzien".

Nog nieuwe aankondigingen

De komende maanden komen er nog nieuwe aankondigingen, klinkt het. Naast de winkel van Van Oncen in Ekeren, gaat het deze keer om winkels in Blankenberge, Wondelgem, Gent (Watersport), Aalst, Oudenaarde, Alsemberg, Boechout, Kraainem, Wezenbeek, Geel, Jette (Théodor), Jette (Ch. Woeste), Ottignies, Elsene (Molière), Louvain-la-Neuve, Sambreville (Falisolle), Montigny en Luik (Burenville).

