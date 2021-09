Ook plannen voor Landschapspark Zwinstreek & Bulskampveld

In de Westhoek loopt de kandidatuur niet vlot. Onder andere de landbouwsector ziet zo'n erkenning niet zitten omdat ze nog meer regels vreest.

Drie West-Vlaamse kandidaten

"Sinds dinsdag 14 september is duidelijk dat de drie (deels) West-Vlaamse regio’s voor de erkenning van Vlaams Landschapspark willen gaan", zegt de Provincie.

"De Vlaamse overheid lanceerde op 19 april 2021 een oproep voor Vlaamse Landschapsparken. In een landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. De ambities voor het gebied staan hierbij voorop. Het zijn de partners zelf die de ambities formuleren en een coalitie vormen om deze ambities daadwerkelijk te realiseren."

"Ook voor de Provincie blijft het ontbreken van een decretaal kader een pijnpunt. Maar er werd met de lokale besturen besloten om proactief te ageren op de oproep van Vlaanderen en het traject samen te bewandelen", zegt de Provincie.

(lees verder onder de foto)

Landschapspark Bulskampveld

De kandidatuur voor het Bulskampveld omvat een oppervlakte van 10.713 hectare over 5 betrokken besturen (Oostkamp, Beernem, Wingene en Ruiselede met de steun van Stad Brugge). Het gebied bestaat uit 78% open ruimte, 36% erfgoed en 28% natuur. De ambitie is hier om de landschappelijke identiteit te versterken en te werken aan een toekomstbestendig landbouwlandschap. In de toekomst kan de perimeter van het landschapspark uitgebreid worden, indien voldoende draagvlak.

Landschapspark Zwinstreek

Het landschapspark Zwinstreek is grensoverschrijdend met een oppervlakte van 45.311 hectare, waarvan 21.881 hectare in Vlaanderen. Het omvat 6 lokale besturen, waarvan 3 West-Vlaamse (Knokke-Heist, Damme en Brugge), 2 Oost-Vlaamse (Maldegem en Sint-Laureins) en één in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland (Sluis). De troeven van het landschapspark zijn musea, zandstranden, het Zwin Natuur Park en 650km2 aan ongerept hinterland. Een van de voornaamste ambities is hier om de Zwinstreek beter op de kaart te zetten als toeristisch-recreatieve bestemming.

(lees verder onder de foto)

Landschapspark Westhoek

Het voorgestelde landschapspark omhelst een regio van 51.848 hectare, met 14 betrokken lokale besturen (De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke). Het gebied herbergt heel wat erfgoed rond WO I en telt een mozaïek aan landschappen. Alle partners zijn ook vertegenwoordigd in het bestaande Regionaal Landschap Westhoek.

Vervolgtraject

"Kandidaturen konden nog tot 15 september ingediend worden bij de Vlaamse overheid. In maart 2022 kiest een internationale jury 7 kandidaten. Deze krijgen gedurende 1 jaar de tijd om een masterplan voor 20 jaar, een operationeel plan voor de eerste 5 jaar en een gebiedsbiografie op te maken. Uit deze kandidaten krijgen er uiteindelijk 3 effectief het label van Vlaams Landschapspark. Hieraan is een financiering verbonden van 613.000 euro per jaar voor de komende 20 jaar."

BEKIJK OOK: