Ook plattelandsbewoners willen af van zwerfvuil

Zwerfvuil komt niet alleen in straten, parken of op stranden voor, maar ook op het platteland.

Het is niet enkel lelijk, maar ook schadelijk voor het milieu en de dieren. Bovendien staat het haaks op de inspanningen die plattelandsbewoners en land-en tuinbouwers doen om het landschap te onderhouden en aantrekkelijk te maken.

De volgende weken zullen de Boerenbond en afdelingen van de Landelijke Gilden in West-Vlaanderen meer dan 1.500 bermbordjes langs West-Vlaamse akker- en weideranden plaatsen. Daarop staat een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep : ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’ . Of een bordje met koeien met als slogan :‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’.

Maagmagneten

In Heule werd het eerste West-Vlaamse bermbordje geplaatst op het melkveebedrijf van Fabian Devriendt. Elk jaar kan de landbouwer wel zes zakken zwerfvuil vullen. Eén van zijn koeien stierf al door het eten van kleine stukjes blik. Sindsdien plaatst hij maagmagneten in dieren die ziek lijken en mogelijk metaal hebben gegeten. Die magneten blijven in de eerste maag zitten en beperken de schade.

Maar de magneten vangen geen plastic of glas op. En het zwerfvuil komt niet alleen in weides maar ook op akkers terecht. Zo kunnen kleine stukjes afval uiteindelijk in de voedselketen terecht komen.