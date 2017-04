Ook politiezone Mira ontrolt cameraschild

De burgemeester van Anzegem is alvast een groot voorstander van de camera’s, hij kreeg zelf al homejackers over de vloer. Op het kruispunt van de Oudenaardestraat en de N36 in Vichte komt dit jaar nog een camera met nummerplaatherkenning. En Anzegem krijgt er nog eentje in Kaster. De politiezone MIRA rolt in bijna de hele zone een cameraschild uit. Er komen er ook twee in Spiere-Helkijn en in Zwevegem. Waregem krijgt er acht aan het op- en afrittencomplex met de E17 en dan nog twee die ook voor trajectcontrole dienen.

"Mijn insteek is dat we de technische middelen die er zijn moeten gebruiken om onze taak te volbrengen", zegt korpschef Jean-Pierre Coudenys van de politiezone. De politiezone Vlas en de stad Kortrijk hebben goeie ervaring met ANPR, dus waarom zouden wij de mosterd daar niet halen". Elke gemeente investeert 20.000 euro, voor Waregem gaat het om 150.000 euro. Enkel Avelgem houdt nog even de boot af en focust eerst op haar bewakingscamera’s. Met de criminaliteit in de zone valt het trouwens mee, af en toe is er wel een piek van inbraken.