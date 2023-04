Ook Portland speelt deze zomer op Cactusfestival Brugge

Cactusfestival Brugge heeft donderdag een nieuwe naam toegevoegd aan de affiche voor de veertigste editie van het festival. Na The Libertines, Arsenal en Goose krijgt nu ook Portland een plekje in de line-up.

Het Minnewaterpark vormt in het tweede weekend van juli weer het decor van Cactusfestival Brugge. De organisatie zorgde alvast voor een mix van nationale en internationale namen op de affiche. Zo waren onder meer al Róisín Murphy, Kurt Vile & The Violators, Arsenal en Goose aangekondigd.

Nu komt daar op zaterdag 8 juli ook de Belgische band Portland bij. Die dag staan ook The Haunted Youth, Merol, The Libertines en The Vaccines op het programma.

De veertigste editie van Cactusfestival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Tickets zijn beschikbaar via cactusfestival.be. Binnenkort zal de organisatie de laatste namen bekend maken.