Ook scholen kijken vol spanning uit naar beslissing Overlegcomité

Of de scholen straks dicht moeten, is vanmorgen voer voor felle discussies in het overlegcomité. In de scholen zelf zouden ze een sluiting begrijpen, tegelijk zou het niet goed zijn voor de leerachterstand.

In basisschool De Beuk in Deerlijk zijn de proefwerken al verplaatst naar januari, maar de kinderen zouden toch graag naar school blijven komen. Laurens Delbeke: "Ik vind het wel jammer want je kan dan je vrienden minder zien op school. En online kan je je minder concentreren."

Wat het overlegcomité straks beslist, is nog onduidelijk, maar het is sowieso een moeilijke beslissing. Stefanie Vandenhove, leerkracht vierde leerjaar: "Aan de ene kant hopen wij dat de scholen openblijven, maar aan de andere kant: als dat de pandemie vooruit helpt, dan moeten we ons neerleggen bij een sluiting."

Veel scholen hebben wel al hun voorzorgen genomen: voor kerst zijn er geen proefwerken meer. "Wij proberen nu vooruit te geraken met de leerstof, we geven toetsen na kerst. Maar komt er inderdaad een sluiting, dan komen de toetsen in het gedrang en dan moeten we leerstof laten vallen."

Eén ding is zeker: het wordt nog een spannende middag voor de scholen.