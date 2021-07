Ook scouts Lauwe moeten kampplaats gedwongen verlaten

Omwille van de zondvloed die de voorbije dagen de streek rond Poulseur trof, werden de goed 45 scouts uit Lauwe uit hun tentenkamp geëvacueerd en in de sporthal van Comblain opgevangen.

Toen de leiding deze ochtend polshoogte ging nemen aan het tentenkamp, zagen ze dat het merendeel weggestroomd was. Op de foto zie je nog enkele tenten boven het water uitkomen. “Al ons kampmateriaal is verloren, heel spijtig dit,” getuigt scoutsleider Jaron Dewitte. “We waren al extra op onze hoede voor de stijgende coronacijfers, en dan krijgen we nog deze uppercut erbovenop.”

"Meteen actie ondernomen"

Vanuit het stadsbestuur van Menen werd meteen actie ondernomen om de gestrande kampeerders terug naar Lauwe te halen. “Ik belde woensdagavond preventief alle leiding op om te horen hoe het hen verging,” aldus burgemeester Eddy Lust. “Toen al klonk er lichte paniek bij de leiding van Scouts Lauwe, maar ze wilden nog afwachten tot vandaag om dan de situatie te gaan bekijken. Al snel bleek het de beste optie te zijn om hen terug te halen. Via de Jeugddienst namen we contact op met touroperator Herman & Vandamme uit Menen, die ons meteen wilde helpen en een ophaalbus in hun planning opnam.”

De beelden die de scoutsleiding kon maken in de buurt, laten weinig aan de verbeelding over.