Ook "Spots op West" sneuvelt door coronacrisis

Het locatietheaterfestival Spots op West vindt plaats van donderdag 8 tot zondag 11 juli 2021 in Westouter. Ook het Hasseltse festival Toekoer wordt naar volgend jaar verplaatst. "Natuurlijk betreuren we deze beslissing. We hebben er dan ook zo lang mogelijk mee gewacht. Maar de berichten van de laatste nationale veiligheidsraad konden ons geen garantie bieden dat tijdens de zomermaanden ook kleinschalige theaterfestivals konden doorgaan. Bovendien komen geprogrammeerde gezelschappen in tijdsnood", zegt Opendoek.

"De jongerenstage van JongDOEK, die gepland stond van 6 tot 12 juli tijdens Spots op West in Westouter, wordt nog niet afgelast. Eind mei zal het duidelijk zijn of jeugdkampen al dan niet kunnen doorgaan. We hopen dan ook op goed nieuws voor onze jongerenwerking".