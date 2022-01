Ook standbeeld Koning Boudewijn beklad met verf

De feiten werden donderdagmorgen rond 9 uur vastgesteld door een medewerker van de stedelijke cultuurdienst. Het hoofd, de nek en rechterhand van het beeld hing vol rode verf. Rond de nek hingen de vandalen ook een plastic zak vast met een touw.

60ste verjaardag dood Lumumba

De politie deed de nodige vaststellingen en maakte een pv op. De dienst openbaar domein van de stad heeft intussen de verf verwijderd.

Toeval of niet, maandag 17 januari, was het de zestigste verjaardag van de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba. Koning Boudewijn heeft toen de grondwet overtreden door op eigen houtje te handelen. Minstens eenmaal heeft hij een brief gekregen dat het leven van Lumumba in gevaar was, maar deed niets. Dat blijkt uit het eindverslag van de parlementaire commissie die de moord onderzocht.

Deze week heeft de anonieme actiegroep 'De Stoete Diksmullenoare' ook het standbeeld van Jacques de Dixmude beklad met rode verf op de Grote Markt in Diksmuide.