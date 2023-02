Bij het ongeval vrijdagavond botsten twee auto's frontaal op elkaar op de N35, de weg tussen Esen en Zarren. De bestuurder van de ene auto, een Georgiër uit PIttem, was op slag dood. De bestuurder van de andere zat gekneld, de brandweer moest hem bevrijden. Hij is daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij nu overleden.

Volgens de verkeersdeskundige van het parket was de Georgiër van zijn rijvak afgeweken.

