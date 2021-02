Ook vaccinatiecentra in Gistel en Torhout klaar

Vandaag zijn de eerste vaccinatiecentra in ons land operationeel geworden, al kunnen ze deze week alles samen maar 100.000 vaccins toedienen. Ook in eerstelijnszone Houtland en Polder zijn ze klaar voor de vaccinatiecampagne.

Inwoners uit zes gemeenten kunnen straks terecht in Zomerloos in Gistel, en De Mast in Torhout. 30.000 inwoners uit Ichtegem, Oudenburg en Gistel kunnen hier in vier lijnen hun vaccinspuitje komen halen in Zomerloos in Gistel. Volgende week al het medisch personeel, de rest hangt af van de leverdatum van de vaccins.

Gistel zit in een eerstelijnszone met Torhout. In de Mast kunnen de inwoners van Torhout, Koekelare en Kortemark terecht. Door de samenwerking kunnen bijvoorbeeld de coördinator en het IT-personeel voor beide centra worden ingezet.