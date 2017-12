Ook vanavond opletten voor gladde wegen

"De meeste wegen liggen er momenteel nat bij door de gesmolten sneeuw. Door opklaringen kan de temperatuur plots sterk dalen. In combinatie met een nat wegdek kan dit lokaal leiden tot ijsplekken en gladheid", klinkt het in een persbericht. "Laat je niet verrassen: ijsplekken zijn gevaarlijk en kunnen tot slippartijen leiden", aldus het AWV. "Wie de baan op moet, vragen we zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker aangewezen."

De avondspits is rustig gestart, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. Zo stond er om 16 uur 30 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, terwijl dat bij de start van de avondspits doorgaans 90 kilometer bedraagt. Wie de weg op gaat, krijgt nog de raad de meest actuele verkeerssituatie na te gaan op de website van het Vlaams Verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.