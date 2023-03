Ook vandaag heel wat Delhaizes in West-Vlaanderen dicht

De vakbonden van Delhaize voeren ook vandaag actie in een verschillende winkels, na de aankondiging van de directie dat ze alle winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Heel wat winkels blijven dan ook dicht.

In onze provincie zijn de winkels in Blankenberge, Brugge, Oostende, Roeselare, Ieper en Kortrijk ook vandaag dicht. De winkel in Knokke-Heist is vandaag wel open maar daar kijken de vakbonden om morgen of zaterdag te sluiten.

Delhaize kondigde dinsdag de franchisering van de 128 winkels in eigen beheer aan. Die winkels wil Delhaize voortaan via een model van zelfstandige winkeliers laten uitbaten. Na de aankondiging sloten de meeste winkels de deuren na spontane acties van het personeel. Ook gisteren bleven heel wat winkels dicht.

