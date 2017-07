Ook vandaag is stakingshinder voelbaar

"Het beeld is vrij gelijklopend met de voorbije dagen, maar nu met implicaties op zowel het stads- als het streekvervoer", aldus Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn.

In West-Vlaanderen is de hinder zowel in de steden als in het streekvervoer voelbaar. In Oostende rijdt een op de drie stadsbussen, in Brugge een op de twee. Het stadsnet Roeselare rijdt normaal. Ongeveer 75 pct van de streeklijnen in regio Brugge rijden. In de kuststreek rijdt ongeveer 65 pct van de streeklijnen. Er rijdt maar één kusttram per uur.