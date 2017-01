Ook vannacht problemen verwacht aan de kust

Dat meldt provinciegouverneur Carl Decaluwé. Voor hulpverleningszone 1 (zeventien gemeenten in het noorden van West-Vlaanderen) is er één noodnummer voor storm- en waterschade: 050/68.17.00. "Vannacht is er nergens overslag geweest en zijn er weinig tot geen problemen gemeld na het springtij", zei de gouverneur. "Ook de prognoses voor vrijdagmiddag ogen iets beter. Nu zou het peil iets lager blijven dan tijdens de sinterklaasstorm in 2013. De gouverneur vraagt met aandrang om niet naar de kust te komen om het springtij te aanschouwen.