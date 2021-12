Ook vismijn Nieuwpoort ziet kleinere volumes maar grotere omzet

In de jaarcijfers valt ook te lezen dat er minder vis aan wal is gebracht, maar dat de omzet niettegenstaande gestegen is. In Nieuwpoort is vooral de garnaalvangst belangrijk, met bijna een derde van het totaal.

In de vismijn van Nieuwpoort is dit jaar 333 ton vis en garnalen binnengebracht, dat is 7,5 procent minder dan de 360 ton van 2020. Ook hier is de brexit de grote boosdoener. De omzet steeg evenwel, met 14%, van 1,62 naar 1,85 miljoen euro. En dat is vooral te danken aan de grotere aanvoer van de dure tong en dure garnalen.

