Ook vlees van legkippen wordt getest op fipronil

Eens de legkip uitgebroed is, wordt ze immers geslacht en bijvoorbeeld verkocht als soepkip. Het vlees van die kippen wordt ook verkocht in Afrika, vooral in Congo. "Het is zo dat we bij de geblokkeerde legbedrijven waar kippen uitgebroed zijn, vragen om de kippen eerst te analyseren op fipronil vooraleer ze geslacht worden", verduidelijkt woordvoerster Katrien Beullens. "Daarna komen wij voor een officieel monster en bekijken we of ze vrijgegeven worden. Een kip met fipronil kan niet naar het slachthuis."

Het probleem met fipronil stelt zich niet bij de vleeskippen, benadrukt het FAVV. Die dieren worden reeds na enkele weken geslacht, nog voor ze bloedluizen en dus een behandeling met het middel zouden kunnen krijgen.