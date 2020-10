Ook voetbalkantines passen zich aan de nieuwe coronaregels aan

In de voetbalkantine van Rumbeke nam uitbater Giovanni Six daarom verschillende maatregelen. Er is een coronaverantwoordelijke met aangepast shirt, het interieur werd grondig herinricht en aanwezigen worden, indien nodig, op onveilig gedrag aangesproken.

Extra last

"Dat valt wel niet altijd bij iedereen in goede aarde", merkt Giovanni nog op. "Het is dus echt wel een extra last, zeker omdat je eigenlijk vooral wil dat je klanten zich amuseren en op het gemak een pintje kunnen drinken."

Tevreden toeschouwers

Toch zijn de meeste toeschouwers blij dat er zo goed op de maatregelen toegezien wordt. "Hier komen veel verschillende kinderen en ouders bij elkaar, het is dus maar normaal dat er inspanningen geleverd worden om alles veilig te doen verlopen. Het is hier niet anders dan op school", aldus Barbara Degryse.

Bekijk in de reportage hierboven hoe de voetbalkantine in Rumbeke zich aanpast aan de maatregelen!