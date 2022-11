Ook volgende zomer Night of the Proms in Koksijde

Afgelopen zomer lokte Night of the Proms 13.000 mensen, over twee avonden. "De enthousiaste reacties van artiesten én bezoekers zijn iedere keer hartverwarmend", zegt producent Jan Vereecke. "Het voelt voor onze crew in Koksijde als thuiskomen.”

Lokaal talent?

De eerste namen maken ze binnenkort bekend. Wat wel al zeker is, is dat onze vaste waarden met het Antwerp Philharmonic Orchestra, koor Fine Fleur, backing vocals Michelle, Rob, Julia en de Night of the Proms Backbone Band op de afspraak zullen zijn. En er zijn opnieuw plannen om lokaal talent een podium te bieden, maar daarover later meer.”

Bekijk ook