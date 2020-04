Ook War Graves Commission helpt Jan Yperman

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is de organisatie die wereldwijd instaat voor het onderhoud van alle Commonwealth begraafplaatsen en monumenten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Calum Leggatt (Gezondheids- en Veiligheidscoördinator bij de CWGC): "Met een aanwezigheid van meer dan honderd jaar in de stad Ieper, voelt de organisatie en haar medewerkers zich sterk verbonden met de lokale gemeenschap. In deze tijden van nood, vond de CWGC het dan ook meer dan normaal om haar steentje waar mogelijk bij te dragen en de Ieperlingen te steunen. Na een oproep van het Jan Yperman Ziekenhuis, stelden wij alles in werking zodat we deze week zestig beschermingspakken konden bezorgen aan het ziekenhuis."

Het gaat om 60 ongebruikte overalls, die de CWGC in stock liggen hadden en bedoeld waren ter bescherming van zijn medewerkers.

Pieter-Jan Breyne (Communicatiemanager Jan Yperman Ziekenhuis) zei: “Persoonlijk beschermingsmateriaal is op dit moment uiterst belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat onze zorgverleners zelf niet ziek worden en kunnen blijven zorgen voor hun patiënten. Omdat er wereldwijd een grote schaarste heerst aan beschermmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en beschermende overalls, hebben we inderdaad een oproep gedaan naar particulieren en bedrijven. We kregen daarop heel wat respons. Beschermoveralls zijn een essentieel onderdeel van de beschermende kledij die artsen en verpleegkundigen dragen op de ‘cohort-afdelingen’, dit zijn de afdelingen waar patiënten met COVID-19 worden verzorgd. We zijn de CWGC dan ook heel dankbaar voor de mooie en heel nuttige gift.”