Ook Warhaus, Taxiwars en The Temper Trap op Cactus

Het gaat om Warhaus, The Temper Trap, TaxiWars, Tamino en Newmoon. Op zondag komt Balthazar co-frontman Maarten Devoldere zijn fantastische soloplaat 'We Fucked a Flame into Being' voorstellen. Voor fans van de betere gitaarmuur opent de Belgische shoegazebelofte Newmoon die dag het park. Zaterdag blazen de leden van The Temper Trap hun wereldhit 'Sweet Dispostion' het minnewaterpark in en vult Tom Barman met zijn jazzproject Taxiwars de affiche verder aan. Vrijdag treedt Tamino op. Tickets en info vind je via www.cactusfestival.be