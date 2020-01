Ook in West-Vlaanderen worden vogels geteld

Eén van de vogeltellers dit weekend is de 62-jarige Geert Vanhulle uit Beernem. Vanuit zijn woonkamer houdt de tandarts nauwgezet bij welke vogels komen eten van de voederplank in zijn tuin. Om alle verschillende vogels beter te kunnen tellen, neemt Geert daarom foto's van de voedertafel. Naast de gebruikelijke vogels als duiven, merels en mussen komen er ook andere soorten op bezoek, al denkt Geert dat er dit jaar in het algemeen heel wat minder vogels zullen geteld worden.

Vorig jaar bestond de top drie van meest getelde vogels in Vlaanderen uit de vink, de kauw en de huismus.