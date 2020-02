Te snel rijden is ook in West-Vlaanderen een probleem. Bijna 4 op de 10 chauffeurs geeft toe dat ze zeker één keer per maand,buiten de bebouwde kom te snel rijden. Daarmee zitten we op het Vlaamse gemiddelde.

Dat blijkt uit de verkeersonveiligheidsenquête van Vias.

Het niet handenvrij bellen is in onze provincie dan weer afgenomen. Amper 4% zou dat nog doen, in 2019 was dat 12%. Opvallend is dat bijna 6 op de 10 West-Vlamingen zegt dat hij of zij op de fiets stapt na het drinken van alcohol. Ook hier zitten we op het Vlaamse gemiddelde

Ten slotte geeft 45% van de West-Vlamingen aan dat ze voorstander is van een slimme kilometerheffing. Dat is het hoogste van alle provincies.