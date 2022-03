Ook West-Vlamingen halen massaal gratis jodiumtabletten

De oorlog in Oekraïne zorgt ook bij ons voor onrust en vragen. Maandag hebben al ruim 30.000 Belgen jodiumpillen gehaald en ook in onze West-Vlaamse apotheken is de vraag sterk gestegen.

Jodiumtabletten kunnen bescherming bieden tegen radioactieve straling na een kernramp.

Toch benadrukken experts dat het niet nodig is om nu per se snel jodiumtabletten te gaan afhalen. Kris Marrannes, apotheker: "Die jodiumpillen zijn ontstaan toen in 1986 de kerncentrale van Tsjernobyl ontploft is. Dan heeft men gezien dat er heel wat schildklierproblemen waren bij kinderen. Daarom heeft men het plan opgevat om kaliumtabletten te verdelen aan de bevolking, omdat die tabletten maken dat de schildklier dan geen radioactief jodium opneemt."

Maar boven de 40 jaar heeft het innemen van jodiumtabletten weinig zin. En je moet ook wachten op het juiste moment. "De tabletten moeten enkel eenmalig ingenomen worden als er een verhoogde straling wordt waargenomen in de 300 meetstations. Op dat moment wordt het meegedeeld via de media dat het moet worden ingenomen.

Een beperkte voorraad jodiumtabletten kun je gratis afhalen. Ze zijn vooral bedoeld voor kinderen jongeren tot 18 en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.