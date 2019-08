Ook West-Vlamingen op begrafenis Bjorg Lambrecht

Onder meer renner Harm Vanhoucke, televisiepresentator Karl Vannieuwkerke en zwemster Fanny Lecluyse (partner van Victor Campenaerts) waren aanwezig.

De kerk was te klein voor het aantal opgedaagde mensen. Op het dorpsplein stond een groot scherm om de plechtigheid te kunnen volgen. Daar maakten enkele honderden mensen gebruik van. De kist werd op de tonen van 'No Sound But The Wind' van Editors de kerk binnengedragen door onder anderen ploegmaats Jelle Vanendert en Tiesj Benoot en ex-ploeggenoot André Greipel.

"We hebben een groot wielertalent verloren", verklaarde bondsvoorzitter Tom Van Damme vooraf. "Maar vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie en de ouders, die hun zoon verloren hebben. In België zijn recent verschillende renners heengegaan. Maar bij Bjorg heeft het noodlot echt toegeslagen. Was hij een meter verder gevallen, dan waren we hier nu niet."

Lambrecht, die beschouwd werd als een groot klimtalent, liet vorige week maandag op 22-jarige leeftijd het leven na een zware val in de Ronde van Polen.