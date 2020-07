Ook ziekenhuizen maken zich klaar voor tweede golf

In het AZ Damiaan in Oostende hebben ze, net als de andere ziekenhuizen, de ziekte beter leren kennen en lessen getrokken uit de aanpak toen. Een mogelijke nieuwe golf zou dit keer niet zo’n grote impact op de normale werking van het ziekenhuis mogen hebben, klinkt het daar. Hoofdarts Sabine Gerniers: "We waren verplicht om alles wat niet dringend was in het ziekenhuis stil te leggen. Maar dat betekent dat er veel gevolgen waren voor patiënten die omwille van andere aandoeningen naar het ziekenhuis moesten komen. Dat zouden we willen vermijden om de normale werking van het ziekenhuis niet in het gedrang te brengen.

