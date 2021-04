Ook zomerbars wachten in spanning af

Bij zomerbar Azuro in Kortrijk maken ze alvast alles klaar voor een heropening. Sluiten om 20 uur vinden ze te vroeg maar met een bubbel van 6 gasten per tafel kunnen ze leven.

Mathieu Clarysse, Azuro: “De mensen hebben meestal gedaan met werken om 18u, 18u30. Als ze hier zijn, is het vlug een uur later. Als de mensen in de sfeer zijn, wat gaan ze na 20 uur doen? Ik denk dat je dan een doorschuifeffect hebt, waarbij de bubbel zich verlegt naar ergens thuis.” Vanavond weten we ook met hoeveel mensen je aan één tafeltje zal mogen zitten op een buitenterras. “We hopen op zes personen. Vorig jaar zijn we van vijftien in dalende lijn gegaan. We hopen dat we iets lager starten zodat we kunnen opschalen en dat het rendabel blijft. De verlaging van de zes procent BTW is een belangrijke factor.”

Bar Azuro is één van de drie vergunde zomerbars in Kortrijk. Ze mogen van de stad open zijn van 15 mei tot 15 september.