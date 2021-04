Ook zomerbars wachtten in spanning af

Een speciale categorie in de horeca zijn de pop-up zomerbars. Bij zomerbar Azuro, één van de drie vergunde zomerbars in Kortrijk, maken ze alvast alles klaar voor een heropening. De uitbaters van Azuro kunnen leven met een sluitingsuur om tien uur s' avonds. Maar ze zagen liever bubbels van zes mensen per tafel, omdat vier mensen minder rendabel is.

Mathieu Clarysse, Azuro: “We hoopten op bubbels van zes. Een sluitingsuur van 20 uur zagen we sowieso niet zitten. En de verlaging van zes procent BTW is een belangrijke factor.”

