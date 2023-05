Oorlogsheldin Simonne Brugghe vereeuwigd in Roeselare

In Roeselare is oorlogsheldin Simonne Brugghe vereeuwigd met een gedenkplaat aan café Rustoord.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog bezorgt Simonne, aan café Rustoord, de Poolse generaal Maczek cruciale informatie over de posities van de Duitsers in de stad. Erwin Ureel, militair slagveldgids: "Na een eerste ontmoeting stuurde Maczek de 22-jarige Simonne opnieuw de stad in om meer informatie te verzamelen. En daar speelde ook haar vader Allard Brugghe een bijzondere rol in. Samen met haar vader ging ze kijken naar die Duitse posities. Haar vader gedroeg zich als een dronkaard om eigenlijk weinig, of veel aandacht te trekken, maar niet de aandacht die de Duitsers voor hem hadden moeten hebben."

Door die info van Simonne passen de Polen hun strategie om Roeselare te bevrijden aan en blijft het aantal slachtoffers beperkt. "Maczek heeft dan uiteindelijk de stad met infanterie laten innemen. Er zijn geen bombardementen aan te pas gekomen, terwijl dat de bommenwerpers blijkbaar wel klaar stonden."

Op 12 december 1944, ontving Simonne tijdens een militaire parade op de Grote Markt in Roeselare het Kruis der Dapperheid, persoonlijk overhandigd door de Poolse generaal Maczek. Dat werd haar niet door iedereen in Roeselare in dank aangenomen. Sommige leden van het verzet waren jaloers op die erkenning.

Na de oorlog verhuist Simonne dan ook naar Londen en later naar Australië, waar ze ook is overleden. Ze heeft eigenlijk, toen ze nog leefde, nooit officieel erkenning in eigen stad gekregen. Maar 79 jaar na datum wordt haar opmerkelijke optreden nu toch vereeuwigd op de muur van café Rustoord.

