Oorlogsverzamelaar doet bijzondere vondst: tandenborstel met hakenkruis op

Tony Verschoore doet niets liever dan stukken uit de Eerste Wereldoorlog verzamelen. Zo heeft hij zelfs een Facebookgroep '100-jarige oogvondsten WO1', waar hij zijn vondsten deelt met liefhebbers. Onlangs heeft hij wel een heel bijzondere ontdekking gedaan.

Symbool voor hindoeïsme

Op de Mount Sorrel in Zillebeke, bij Ieper, heeft hij een stuk van een tandenborstel gevonden. Op zich niet zo speciaal, maar wel als je ziet dat er een swastika, ofwel een hakenkruis, in gegraveerd is. Dat is het symbool van nazi-Duitsland.

Toch hoeft het niets te maken te hebben met de nazi's. Zo is het hakenkruis het heilige symbool van het hindoeïsme, de godsdienst die onder meer in India wordt beleefd. De vinder denkt dan ook aan een Indiase piloot of een Britse soldaat, die in India heeft gewoond. Aangezien drie divisies van het Britse Tweede Leger en drie divisies van het Duitse Vierde Leger gevochten hebben bij de Ieperboog in 1916.