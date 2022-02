Oorzaak defect Plopsa-attractie gevonden

In Plopsaland heropenen ze vandaag The Ride to Happiness nadat een treintje vorige week op zo’n 30 meter hoogte blokkeerde. De attractie heropent met één treintje in plaats van twee op de rails.

Een week nadat The Ride to Happiness blokkeerde, mag de achtbaan in Plopsaland weer openen. Negen mensen zaten uren in de attractie vast en bengelden al die tijd op zo’n 30 meter van de begane grond. Het was uiteindelijk bijna middernacht toen de hulpdiensten hen onderkoeld konden bevrijden.

Fractie van een seconde trager

In de afgelopen week werd de attractie aan verschillende testen en een grondige controle onderworpen, maar mechanisch bleek alles in orde te zijn. Er werd wel een verschil in prestatie tussen treintje 1 en treintje 2 vastgesteld. Dat betekent dat het tweede treintje een fractie van een seconde trager rijdt dan het eerste treintje. De attractiebouwer moet nu van beide treintjes een identieke tweeling maken. In afwachting daarvan rijdt er voorlopig maar een treintje op de attractie.

Ook andere attractie blokkeert even

Gisteren blokkeerde er overigens nog een andere attractie in het pretpark. Enkele bezoekers kwamen een handvol minuten vast te zitten in de Nachtwacht-Flyer. Deze attractie kon in tegenstelling tot The Ride To Happiness handmatig terug aan de grond gezet worden.

Bekijk ook: