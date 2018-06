Oorzaak stank in Harelbeke bekend

Er is een doorbraak in het geuronderzoek in de Harelbeekse Collegewijk.

Wekenlang hebben buurtbewoners geklaagd over een penetrante geur van sulfieten, maar niemand kon de bron van de hinder aanduiden. Vanmiddag heeft de gemeente Harelbeke gezegd dat de geur wellicht afkomstig is van een silo die als bufferbekken dient bij textielbedrijf Lano in de Venetielaan.

Inge Bossuyt, milieuschepen Harelbeke: "Wij waren er dagelijks mee bezig om de oorzaak te zoeken. Met medewerking van enkele burgers en de milieu-inspectie, zijn wij nu van mening dat de oorzaak zich bevindt bij het bufferbekken van het bedrijf Lano."

De zoektocht was niet eenvoudig omdat de prikkelende geurhinder niet constant is. Nu komt het textielbedrijf Lano volop in het vizier. Zowel volgens de gemeente als volgens het bedrijf Lano zelf werkt iedereen volop mee om een oplossing te zoeken. Voor een reactie bij Lano is het te vroeg, want er moet nog labo-onderzoek volgen.