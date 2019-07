Oorzaak van zware bedrijfsbrand bij Flocart accidenteel

De oorzaak van de zware brand is accidenteel, dat weet het parket. De brand zou ontstaan zijn tijdens het productieproces. De brandweer was tot een uur dinsdagnacht in de weer met nablussen. Het bedrijf is volledig vernield en er kwam asbest vrij door de brand. Er vielen geen gewonden.

De brand brak uit dinsdagavond rond 17 uur bij Flocart in Gullegem, een bedrijf dat onder andere behangpapier en rolgordijnen maakt. Het ging om een zeer zware uitslaande brand en de zwarte rookpluim was tot in Kortrijk te zien.

"Het was al snel duidelijk dat het bedrijf verloren was", zo klinkt het bij brandweerzone Fluvia. "Onze ploegen zijn nog tot een uur dinsdagnacht bezig geweest met nablussen. Daarna zijn verschillende tankwagens op de site gebleven om alles in de gaten te houden. Om zeven uur deze ochtend moesten ze nog even een smeulbrand blussen."

Tijdens de brand zijn wellicht ook asbestdeeltjes vrijgekomen. BE-Alert werd geactiveerd en omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De gemeente Wevelgem roept bewoners via haar website op om contact op te nemen als ze denken dat er asbestdeeltjes op hun eigendom zijn terechtgekomen.

