Oorzaak ziekte Clarebout Potatoes blijft onduidelijk

Bij aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, in Heuvelland, was er legionella aanwezig in de waterleidingen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van stalen. Recent werden bijna 100 werknemers in het bedrijf ziek, ze vertoonden griepverschijnselen.

Om welk type legionella het precies gaat zal uit nieuwe bloedafnames bij de werknemers moeten blijken. Sowieso werd aan de milde vorm gedacht. De tweede hypothese, een reactie op organisch stof wordt ook nog verder onderzocht. Een kiem kon tot nu toe niet gevonden worden. Intussen lijken de voorzorgsmaatregelen te helpen. Sinds de arbeiders speciale mondmaskers dragen en de leidingen met chloor gespoeld worden zijn geen werknemers meer ziek geworden.